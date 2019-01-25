Россияне держатся за рабочие места

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«Ромир» сообщил о «некоторой стабильности на рынка труда»

Рынок труда движется к стабилизации, утверждает холдинг «Ромир». К этому выводу исследователи пришли, опросив 1100 респондентов во всех федеральных округах. По словам опрошенных News.ru экспертов, в реальности картина несколько иная.

«На вопрос об изменениях, произошедших на работе за последние полгода, почти две трети респондентов — 63% — ответили, что никаких изменений не было, и они продолжают работать на прежнем месте. Это самый высокий показатель за последние четыре года. С момента прошлого опроса доля подобных ответов выросла на 6%, что говорит о некоторой стабильности на рынке», — сообщает «Ромир».

Положительная динамика

Вместе с тем, по данным холдинга, немного сократилась доля поменявших работу — с 9% в 2017 году до 6% в 2018-м. «Ромир» также отмечает, что в вопросе изменения заработной платы в России наблюдается положительная динамика: если в 2015 году о её снижении сообщили 26% респондентов, то в прошлом — 6%. Кроме того, в 2018 году 10% опрошенных заявили об увеличении зарплаты (в 2017-м — 8%).

По оценкам «Ромира», в целом более благоприятной стала ситуация и со штатом сотрудников: о проведённых в 2018 году сокращениях заявило всего 6% из числа работающих. Годом ранее этот показатель составлял 10%, а в 2016-м — 24%. Однако не происходит и активного расширения персонала, о котором сообщило лишь 2% (в 2017-м — 3%, в 2016-м — 6%, в 2015-м — 9%).

«Утверждать на основании этих цифр, что у нас рынок труда стабилизировался, я бы не спешил. И что принимать за стабилизацию? Скажем, данные портала SuperJob свидетельствуют о другом: в 2018 году основная тенденция была связана с ростом числа людей, которые ищут работу. Так что исследование исследованию рознь», — говорит в комментарии для News.ru проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Застарелые тенденции и новые процессы

По его словам, сокращение рабочих мест наблюдается в России последние 15 лет. Прежде всего, это происходит на предприятиях обрабатывающей промышленности, а по всем отраслям в год убывает около 100 тысяч мест. Во-вторых, продолжает Сафонов, надо понимать, что рынок труда становится всё более напряжённым и тесным в связи с выходом на него дополнительной рабочей силы. Это люди, которым увеличили пенсионный возраст. В-третьих, найти новую работу становится с каждым годом сложнее. По информации Росстата, лица, зарегистрированные в качестве безработных и находящиеся в поиске, тратят на него всё больше времени.

Рынок труда живёт своей жизнью, в его глубинах непрерывно протекают, бурлят какие-то процессы, формирующие общую итоговую картину, отмечает эксперт. Где-то, в основном в бюджетной сфере, происходит оптимизация. Где-то работодатель предпринимает меры, направленные на повышение производительности труда. А в каких случаях рынок сталкивается с банкротствами предприятий, когда рабочих увольняют в массовом порядке. Остаётся и проблема так называемых административных отпусков, ежегодно затрагивающая около миллиона человек. Формально они не увольняются, но фактически нигде не работают и денег не получают.

«Кроме того, постепенно меняется структура занятости: уменьшается количество занятых в сельском хозяйстве, причём не только в процентном отношении. Ручной труд умирает, уходят в небытие такие традиционные профессии, как доярка и скотник. Им на смену приходят люди, которые обслуживают высокотехнологичные комплексы. Ещё один момент — стремление удешевить труд за счёт привлечения мигрантов», — рассказывает Александр Сафонов.

Доктор экономических наук Сергей Смирнов указывает на другой фактор — тотальный диктат работодателя на рынке труда. По его мнению, поскольку экономика не испытывает особого дефицита в рабочей силе, это сдерживает рост заработных плат. В свою очередь, портал HeadHunter отмечает в одном из исследований, что «рынок соискателя» превратился в России в «рынок работодателя», где правила игры задаются самими компаниями. Последние активно используют вновь открывшиеся возможности найти лучших специалистов на меньшие деньги, предлагая оклады на 15, 20, 30 и даже 50% меньше «докризисных».

Как сообщает аналитический центр НАФИ, 45% россиян ищут работу в течение года и более, а средняя продолжительность поиска по стране составляет 7,5 месяца. По данным Росстата за 2018 год, 72% безработных обращаются за помощью к друзьям, родственникам и знакомым и только 28% — в органы службы занятости.