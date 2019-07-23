https://static.news.ru/photo/6ba98244-ad22-11e9-b673-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Повышение рынка акций РФ по индексам отмечается на фоне позитивных внешних сигналов, сообщает « РИА-Новости ».

Индекс Московской биржи к 10 утра рос на на 0,4%, до уровня 2694 пунктов, индекс РТС — на 0,1% — до 1343 пунктов.

Стоимость нефти Brent утром 23 июля повысилась на 0,3%, до $63,48 за баррель.

При этом рубль снижается к доллару и растет к евро.

Курс доллара на «завтра» на 10.06 мск повышался на 8 копеек — до 63,18 рубля, курс евро снижался на 6 копеек — до 70,67 рубля, следует из данных Московской биржи.

Что касается основных фондовых индексов США, то на прошлых торгах было отмечено повышение в пределах 0,7%. Это связано с ожиданиями инвесторов публикации квартальной корпоративной финансовой отчётности.

Фьючерсы на американские фондовые индексы также повышались на 0,1%.

На основных фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) отмечен рост в пределах 1%. Так японский Nikkei 225 вырос на 1%,а индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,4%.

Как ранее сообщал News.ru, из-за укрепления курса американской валюты на мировом рынке отмечается снижение ценна золото. При этом эксперты прогнозируют, что стоимость унции не опустится ниже $1400 за унцию.