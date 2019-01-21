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Рынок криптовалюты продолжает падение

Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Интерес инвесторов к рынку криптовалют неуклонно снижается. На этом фоне происходит ускорение оттока капиталов с криптовалютных бирж.

Как отмечает советник председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов, подобные тенденции усиливаются в том числе и из-за попытки взять эту сферу под контроль, в то время когда в ней плотно обосновались представители теневого бизнеса, занимающиеся выводом денежных средств, финансированием терроризма и прочее.

По состоянию на 16:42 мск биткоин подешевел на 0,39%, до $3582, Ripple подешевел на 0,1%, до $0,3214, Ethereum потерял 1,69%, составив $117,88.

Бум криптовалют постепенно сходит на нет, считает эксперт. Та истерия, что была в 2017 году, практически сошла на нет, и рынку предстоит выработать пути дальнейшего развития, в противном случае он перестанет существовать.

Свыше 40% пользователей Интернета в России не пользуются криптовалютами сейчас и не собираются прибегать к ним в ближайшем будущем. При этом 37% не понимают принципа работы виртуальных денег, писал ранее News.ru.


#биткоин #рынок #криптовалюта #снижение
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