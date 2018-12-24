Рыбаки подсчитывают убытки из-за задержки приказа о квотах

https://news.ru/storage/news/c1b66f88319158efa21f5cf01dd0b9fa/7b405c60-af77-4ab5-a552-1f718dbef009_850.jpg Wu Zhengxiang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Впервые за десять лет издание приказа Росрыболовства о распределении квот по рыбопромысловым предприятиям затянулось до последней декады декабря. Это привело к тому, что некоторые участники рынка не успеют получить разрешения на вылов рыбы до 1 января и понесут убытки.

Простои судов и необходимость менять график добычи рыбы уже сейчас в отрасли оценивают в 150 млн рублей. Об этом рассказали во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ), сообщает «Коммерсант».

Выдача разрешений обычно занимает много времени, поскольку сначала предприятия подают заявки, потом их рассматривает Росрыболовство, а затем документы доставляются на суда. Уже ясно, что часть предприятий не успеет передать разрешения к началу 2019 года.

Беспрецедентная ситуация с выпуском приказа Росрыболовства привела к тому, что некоторым рыбопромышленникам для доставки документов на суда придётся задействовать авиацию, а это увеличит их расходы.

Срок простоя судов будет зависеть в том числе от возможности территориальных управлений Росрыболовства их оперативно обработать. Самые значительные задержки с получением разрешений ожидаются в Дальневосточном бассейне, где российских рыбодобывающих компаний больше всего.

Издание отмечает, что в Росрыболовстве настроены выпустить приказ о квотах в понедельник, 24 декабря. В ведомстве считают, что рыбаки своевременно выйдут на промысел.

Ранее News.ru сообщал, что обнародован рейтинг самых непрозрачных государственных закупок в 2018 году. Их проводили Росалкогольрегулирование, Минэнерго, Росавтодор и Росрыболовство. Также низкая прозрачность отмечена в Федеральном казначействе, Росгидромете, МЧС и Росстандарте.