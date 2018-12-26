«Русснефть» сохранила добычу нефти на уровне прошлого года

https://news.ru/storage/news/b57975338e90293fa9efb32fabacce66/e1436718-18e5-46f6-8013-cc312d894d29_850.jpg Пресс-служба «Русснефть»

Добыча «Русснефти» в 2018 году составит 7,1 млн тонн нефти. Такие данные содержатся в пресс-релизе компании.

Как следует из опубликованных материалов, в текущем году добыча компании сохранится на уровне прошлого года. Согласно прогнозным данным, в 2018 году «Русснефть» добудет более 7,11 млн тонн нефти и около 2,616 млрд кубометров газа.

Показатели компании за 2017 год составляли 7,1 млн тонн нефти и 2,6 млрд кубометров газа.

В 2018 году «Русснефть» ввела в эксплуатацию на своих месторождениях 139 новых нефтяных скважин. Их совокупный объём добычи составляет порядка 970 тыс. тонн. На Ачимовских отложениях Тагринского месторождения были построены двухколонные скважины, которые позволили сократить время бурения и крепления скважин.

Освоение инвестиций в 2018 году шло в полном соответствии с бизнес-планом, отмечают в компании.

Как ранее писал News.ru, глава Минэнерго Р Ф Александр Новак считает, что в 2019 году нефтедобыча в РФ может снизиться на 3−4 млн тонн.