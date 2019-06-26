АО «УСК Мост», основным акционером и председателем совета директоров которого является бизнесмен Руслан Байсаров, закончило строительные работы арктического порта Сабетта, находящегося на восточном побережье Ямала. О том, с чем пришлось столкнуться строителям при его возведении, — в материале News.ru.

После завершения стройки порт получил возможность обеспечивать навигацию по Северному морскому пути в течение всего года. Он будет иметь статус стратегического перевалочного пункта по доставке сжиженного газа в европейский регион, а также страны Северной и Южной Америки и государства, входящие в АТР. Данное сооружение стало ключевой составляющей государственных мощностей «Ямал СПГ».

Сложности постройки

При отсутствии на территории Ямала какой-либо транспортной инфраструктуры проект удалось реализовать с ноля. Кроме того, в связи с тем, что как таковая навигация в Заполярье совсем недолгая из-за сложных климатических условий, специалистам АО «УСК Мост» пришлось работать в крайне непростой обстановке.

У работавших сотрудников компании Руслана Байсарова в распоряжении было лишь 70 дней — с августа по октябрь. Только за данный период времени удавалось осуществить углубление дна, когда тому способствовала благоприятная погода. Эта необходимость связана с тем, чтобы потом иметь возможность доставлять грузы водным путём.

Порт Сабетта, построенный компанией Руслана Байсарова, в числе лидеров по приросту грузооборота Пресс-служба «СК Мост»

Этапы работы

Само строительство порта стартовало в середине 2012 года. Подготовительный этап растянулся на два года. За данный период удалось создать технологический канал, протянувшийся на расстояние 4 км, в ширину он составил 240 м. Грузовые корабли получили возможность пришвартоваться в Сабетте в октябре 2013 года. В этой связи доставка стройматериалов была организована в минимальные сроки.

В 2014–2018 годах, когда начался основной этап возведения, специалисты компании Руслана Байсарова смогли ещё больше углубить дно: в результате общий объём дноуглубительных работ составил порядка 70 млн кубических метров. Кроме того, завершились постройка объектов береговой инфраструктуры, а также основных гидротехнических сооружений порта и его акватории. Помимо этого, за отведенный срок удалось запустить систему управления движением судов и наладить работу глобальной морской системы связи на случай возникновения возможных внештатных ситуаций. Важно отметить, что регулярно проводился мониторинг окружающей среды, учитывались все необходимые нюансы природоохранного законодательства.

Заказчиком проекта выступало Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», которое осталось довольно проделанной работой.

Дальнейшее развитие «Ямал СПГ»

Ожидается, что уже начиная с 2020 года «Ямал СПГ» сможет наладить ежегодное производство порядка 16,5 млн тонн СПГ, а также 1,2 млн тонн газового конденсата, которые направятся на экспорт. Как считают аналитики, к 2030 году доля РФ на рынке СПГ может дойти до 15%. Ведущая роль в этом принадлежит Южно-Тамбейскому месторождению, на территории которого идёт сооружение завода, специализированного на производстве СПГ.

Именно для обеспечения бесперебойной экспортной поставки сжиженного газа «УСК Мост» Руслана Байсарова осуществила строительство в Сабетте. Экономисты подчёркивают, что морской узел позволяет транспортировать не только СПГ по Северному морскому пути, но и иные грузы. По подсчётам экспертов, за период с января по сентябрь 2018-го грузооборот порта увеличился в два раза в сравнении с 2017 годом и составил 10,96 млн тонн. В результате Сабетта обогнала все российские порты по темпам прироста этого показателя.

Построенный "УСК Мост" Руслана Байсарова порт Сабетта обеспечил круглогодичную навигацию по Северному морскому пути Пресс-служба «СК Мост»

Строительные проекты Руслана Байсарова

Группа компаний СК Мост Руслана Байсарова объединяет 12 предприятий по возведению мостов, а также три тоннельных подразделения. Этот актив потребовался бизнесмену в том числе и для возможности реализовать инвестиционный проект по строительству железнодорожной ветки Элегест — Кызыл — Курагино, которая свяжет Элегестское угольное месторождение, которое разрабатывает другая принадлежащая бизнесмену компания — АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация», с Транссибом.

В числе реализованных проектов ГК СК «Мост» множество объектов, имеющих общефедеральное значение, например:

• мост на дальневосточном острове Русский к международному саммиту АТЭС;

• прокладка дороги от Адлера до Красной Поляны для зимней Олимпиады, прошедшей в Сочи.

Компании бизнесмена продолжают заниматься реализацией инфраструктурных проектов. Так, сооружается Второй байкальский тоннель на БАМе в рамках целевой программы по модернизации БАМа и Транссиба.

Помимо этого, ГК СК «Мост» занимается возведением двух трансграничных мостов через реку Амур, строительством ж/д-моста Нижнеленинское — Тунцзян в Еврейской автономной области, а благодаря автодорожному мосту появляется возможность добраться из Благовещенска в Хэйхэ.

Специалисты "УСК Мост" Руслана Байсарова завершили строительство арктического порта Сабетта Пресс-служба «СК Мост»

Курс на развитие Арктики

Рабочие проекты Руслана Байсарова направлены в том числе и на развитие региональных экономик, расширение внешнеторгового оборота, а также модернизацию приграничных зон. И значительную роль здесь играет арктический регион. Российское правительство в последнее время уделяет много внимания освоению Арктики, госстратегия по которой рассчитана до 2035 года и во многом акцент делается именно на Ямале. В ближайшее время этот регион сможет стать одной из отправных точек в деле развития экономики России.

Так, по мнению заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина, арктический шельф станет драйвером развития государства и позволит максимально использовать тот ресурсный потенциал, которым обладает наша страна. А запасы, которые сейчас находятся на шельфе, будут разработаны в дальнейшем благодаря высокому уровню технологий и компетенций, а также созданию необходимой инфраструктуры. Экспортный потенциал РФ повышается, активно идёт развитие Северного морского пути и северных регионов. Россия продолжит развивать и туристический кластер в Арктике. Уже сейчас есть намерение развивать люксовый сегмент железнодорожного, речного и морского туризма.

Руководители комитетов Совета Федерации в апреле посетили завод «Ямал СПГ». Во время поездки было подчёркнуто, что для страны развитие Дальнего Востока и Арктики остаётся наиболее приоритетным стратегическим проектом. Однако для этого необходимо также и законодательное регулирование. Поставленную президентом задачу о принятии до конца года закона о специальных преференциях в арктической зоне никто не отменял. Этот документ включает в себя не только всевозможные налоговые преференции, но и увесистый комплекс мер, благодаря которому Арктика может стать привлекательной не только для российского бизнеса, но и для иностранных инвесторов.

Примечательно, что в законопроекте о преференциях в Арктике прописывается понятие «резидент арктической зоны» и система управления, которой займётся Госкомиссия по вопросам развития Арктики, Минвостокразвития и УК «Корпорация развития Дальнего Востока». Над необходимым перечнем льгот для резидентов арктической зоны соответствующие работы продолжаются. Ведутся важные консультации с Минфином, Минэнерго и инвесторами.