«РусГидро» ждут санкции за недостроенную ТЭЦ в Алании

https://news.ru/storage/news/69c416526096daf802e3fb764fd7a684/2340dd40-af4f-4fb1-a9e9-8c16ea0e36d9_850.jpg Сайга20К/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Энергетической компании «РусГидро» грозит штраф за просрочку ввода в строй Зарамагской ГЭС-1 в республике Северная Осетия — Алания. Об этом говорится в проекте протокола запланированного на 30 января заседания ассоциации «Совет рынка», выступающей в качестве регулятора отрасли.

Представитель ассоциации подтвердил, что вопрос о санкциях в отношении компании будет рассмотрен на наблюдательном совете. На заседании также будет озвучена позиция Минэнерго, пишут «Ведомости».

Власти и энергетики неоднократно в 2018 году заявляли скором завершении стройки Зарамагской ГЭС-1. Республиканские чиновники отмечали, что строительство объекта вышло на финишную прямую, а в августе во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сообщил, что стройка будет завершена к концу года, и уже 1 января 2019 года новая станция выработает свои первые киловатт-часы. Но в реальности этого не произошло, отмечает «Кавказ.Реалии».

На территории Северной Осетии существует гидроэнергетический комплекс Зарамагские ГЭС на реке Ардон в Алагирском районе республики. Он включают в себя головную Зарамагскую ГЭС, которая была ведена в строй в 2015 году (установленная мощность 15 МВт), и строящуюся Зарамагскую ГЭС-1 мощностью 346 МВт.

Ранее News.ru сообщал, что Счётная палата России оценила увеличение стоимости строительства четырёх станций «РусГидро» на Дальнем Востоке. Расходы увеличились почти на 30 млрд рублей. Это обусловлено в основном изменениями цен на импортное оборудование в связи с ростом курса доллара.