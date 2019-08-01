В ходе внеочередного собрания акционеры РУСАЛа утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде.
Одобрены внесение изменений в устав компании и принятие нового корпоративного устава для продолжения деятельности компании за пределами Джерси в качестве международной, передаёт
Название компании изменилось: Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) «Русал» или Rusal IPJSC. Генеральным директором назначен Евгений Никитин.
Как писал News.ru ранее, начальник сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков прокомментировал критику проекта завода по выпуску алюминиевой продукции в Кентукки с участием РУСАЛа со стороны сенаторов США. Он уверен, что сопротивление Конгресса ударит по американской экономике.