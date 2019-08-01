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Экспорт нефти и продуктов нефтепереработки из Венесуэлы рухнул на 17,5% к июню, до 932,9 тысячи баррелей в сутки.

При этом в июне поставки росли на 26%, до 1,1 миллиона баррелей. Обвал связывают с американскими санкциями и блэкаутами, происходившими в стране в июле, пишет Reuters. Как писал News.ru ранее,...