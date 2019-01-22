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Румыния готова утвердить реформу газовой директивы

Теодор Мелешкану M. Popow/imago stock&people/Global Look Press

Теодор Мелешкану

экономика [ версия для печати ]

Румыния в качестве председателя Совета ЕС готова утвердить реформу газовой директивы. Об этом заявил глава МИДа страны.

Реформа откладывается уже более года, но Румыния как страна — председатель Совета ЕС (в период с 1 января по 30 июня 2019 года) приложит усилия для её утверждения, заявил Мелешкану в Брюсселе, рассказывая о приоритетах страны в качестве председателя.

«Нам придется опираться на позиции разных стран и вместе изучать возможности достичь консенсуса как можно более широкого, который учитывал бы интересы и озабоченность разных категорий государств», — сказал он.

По словам главы румынского МИДа, этот процесс не будет простым, так как между странами ЕС существует множество разногласий, касающихся «Северного потока — 2». Ряд государств поддерживают проект, другие выступают против.

«Наша обязанность достичь консенсуса, который был бы приемлемым для большинства стран», — считает Мелешкану.

Ранее замглавы Еврокомиссии по делам энергетического союза Марош Шефчович заявил, что власти ЕС планируют ужесточить газовую директиву и взять под контроль часть газопровода «Северный поток — 2».

В то же время в начале 2018 года юридическая служба Совета ЕС заключила, что предложения Еврокомиссии по ужесточению газовой директивы противоречат Конвенции ООН по морскому праву.


#северныйпоток-2 #РЕФОРМА #Румыния #советевропы
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