Румыния готова утвердить реформу газовой директивы

Румыния в качестве председателя Совета ЕС готова утвердить реформу газовой директивы. Об этом заявил глава МИДа страны.
Реформа откладывается уже более года, но Румыния как страна — председатель Совета ЕС (в период с 1 января по 30 июня 2019 года) приложит усилия для её утверждения, заявил Мелешкану в Брюсселе, рассказывая о приоритетах страны в качестве председателя.
«Нам придется опираться на позиции разных стран и вместе изучать возможности достичь консенсуса как можно более широкого, который учитывал бы интересы и озабоченность разных категорий государств», — сказал он.
По словам главы румынского МИДа, этот процесс не будет простым, так как между странами ЕС существует множество разногласий, касающихся «Северного потока — 2». Ряд государств поддерживают проект, другие выступают против.
«Наша обязанность достичь консенсуса, который был бы приемлемым для большинства стран», — считает Мелешкану.
Ранее замглавы Еврокомиссии по делам энергетического союза Марош Шефчович заявил, что власти ЕС планируют ужесточить газовую директиву и взять под контроль часть газопровода «Северный поток — 2».
В то же время в начале 2018 года юридическая служба Совета ЕС заключила, что предложения Еврокомиссии по ужесточению газовой директивы противоречат Конвенции ООН по морскому праву.