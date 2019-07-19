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Совет директоров «Транснефти» 24 июля текущего года обсудит вопрос урегулирования последствий попадания «грязной» нефти в трубопровод «Дружба».

Об урегулировании последствий инцидента, связанного с попаданием в апреле 2019 года в систему магистрального нефтепровода «Дружба» нефти, не соответствующей требованиями ГОСТ (инцидент), — приводит сообщение компании РИА Новости .

Проблемы с качеством российской нефти были впервые зафиксированы 19 апреля. По данным концерна «Белнефтехим», содержание хлорорганических соединений в поступающем по магистрали «Дружба» сырье превышало предельные показатели в десятки раз. Россия была вынуждена приостановить поставки в несколько стран. Некоторые из них потребовали компенсации. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее News.ru сообщал, что Генпрокуратура Литвы подтвердила информацию о задержании бывшего главы компании «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко, который является фигурантом дела о загрязнении нефтепровода «Дружба».