Рубль ждёт ослабления

https://news.ru/storage/news/f4e21e9203fb75341e952eb153a5e6d5/0e60ab92-5ff2-4f62-82f6-c2646c822219_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Против него могут сыграть в январе Минфин, ЦБ и нефть

Серьёзное укрепление рубля во время новогодних каникул может оказаться недолгим. Российская валюта рискует к концу января потерять отыгранные у доллара позиции, равно как звание лидера роста среди валют развивающихся стран. Но ослабление рубля будет несильным, предрекают большинство банковских аналитиков и экономистов, опрошенных News.ru. Их худшая оценка — 68,7 рубля за доллар.

Рубль с начала года укрепляется к доллару в ходе торгов на Мосбирже. За первые три дня торгов доллар подешевел почти на 3 рубля, а его котировки опускались 8 января ниже 67 рублей — до отметки 66,86 рубля, свидетельствуют данные биржи. Такой рывок российской валюты «выбил» ей второе место в числе лидеров роста среди валют развивающихся экономик — сильнее укреплялся только бразильский реал, следует из данных торговых площадок. Улучшение настроений на глобальных рынках и локальная коррекция доллара на глобальном валютном рынке оказывают поддержку практически всей группе валют развивающихся стран, рассуждает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Укреплению же рубля способствует рост стоимости нефти на фоне ожиданий сокращения добычи странами ОПЕК+ и последних данных по снижению запасов чёрного золота, которые оказались сильнее прогнозов, уточняет директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. Кроме того, позитив рублю приносят надежды на успех торговых переговоров между США и Китаем, которые продолжатся на этой неделе, добавляет эксперт.

Сейчас на курс национальной валюты России позитивно влияет и сезонный фактор, отмечает старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. Но, оговаривается Максим Тимошенко из «Русского Стандарта», против рубля играют ожидания возобновления Центробанком покупок валюты для Минфина с 15 января.

Накопленные триллионы

С ним солидарны Михаил Поддубский из ПСБ и директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин. Последний напоминает: в рамках бюджетного правила, направленного на нейтрализацию сверхдоходов от высоких цен на нефть, Минфин перечисляет на специальный счёт, открытый в Банке России, дополнительные нефтегазовые доходы, если цена на нефть оказывается выше $40 долларов за баррель. Далее ЦБ на эти деньги покупает валюту на внутреннем рынке. Возобновление покупок может добавить свыше 10 млрд рублей к объёму ежедневных торгов, оценивает Кочергин. Сейчас объём отложенных покупок валюты с 7 августа 2018-го по 14 января 2019 года составляет 2,077 трлн рублей, или около $31 млрд.

В Центробанке приостановили покупку валюты для Минфина в начале августа 2018 года на фоне высокой волатильности на финансовом рынке. Если аппетит инвесторов к рисковым активам — нефть, рубль, бумаги развивающих стран — будет расти на фоне ослабления доллара и оптимизма относительно разрешения торговых противоречий между США и Китаем, цены нефти закрепится выше $60 за «бочку», рассуждает Кочергин. Это создаст дополнительные сверхдоходы для реализации на внутреннем рынке, добавляет он.

Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Больших рисков для рубля реализация этого сценария не принесёт, уточняет Михаил Поддубский из ПСБ. В I квартале объём операций будет с запасом компенсирован положительным сальдо текущего счёта, а, учитывая заметное снижение нефтяных котировок по сравнению с летними уровнями, объём покупок валюты заметно уменьшится, рассказывает аналитик.

Существенной «просадки» рубля ждать не стоит, фактор возобновления валютных интервенций будет купировать дальнейшие попытки российской валюты подняться к уровням 65,2−65,5 к доллару, соглашается аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Доллар будет стоить в районе 67 рублей, вряд ли рубль сильно опустится от этой отметки, прогнозирует Денис Порывай из Райффайзенбанка. Чуть менее оптимистичен Константин Кочергин из банка «Восточный» — на конец января доллар будет торговаться преимущественно в диапазоне 67,25 — 68,25 рубля, оценивает эксперт.

Более существенных колебаний курса рубля ожидает Максим Тимошенко из «Русского Стандарта» — торговый диапазон доллара до конца января составит 66,6−68,6 рубля. Финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека прогнозирует ещё больший разброс — курс американской валюты до конца января может формироваться в коридоре 65,8−68,7 рубля.

Самый оптимистичный прогноз даёт Михаил Поддубский из Промсвязьбанка. Аналитик убеждён, что ключевым драйвером для рубля является общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран, поэтому на горизонте ближайших недель для пары доллар/рубль актуальной может быть развилка 65−68,5 рубля за доллар. В базовом сценарии стоит ждать постепенного снижения пары к нижней планке диапазона, прогнозирует аналитик.