Рубль заметно укрепился

В ходе торгов на Московской бирже 8 января курс доллара опустился ниже 67 рублей, а курс евро — ниже 77 рублей.
«Укрепление рубля началось на фоне продолжающегося седьмой торговый день подряд роста мировых цен на нефть», — сообщает РБК.
Стоимость барреля Brent на бирже ICE поднялась выше $57.
Ранее News.ru писал, что нефть заметно прибавляет в цене. Сырьё марки Brent подорожало на 3% и доходит в цене до $58,77 за баррель. Аналитики отмечают оптимизм из-за новостей о торговых переговорах США и КНР. Утром 7 января стороны приступили к торговым переговорам в Пекине.