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Рубль заметно укрепился

Российский рубль Илья Питалев/РИА Новости

Российский рубль

экономика [ версия для печати ]

В ходе торгов на Московской бирже 8 января курс доллара опустился ниже 67 рублей, а курс евро — ниже 77 рублей.

«Укрепление рубля началось на фоне продолжающегося седьмой торговый день подряд роста мировых цен на нефть», — сообщает РБК.

Стоимость барреля Brent на бирже ICE поднялась выше $57.

Ранее News.ru писал, что нефть заметно прибавляет в цене. Сырьё марки Brent подорожало на 3% и доходит в цене до $58,77 за баррель. Аналитики отмечают оптимизм из-за новостей о торговых переговорах США и КНР. Утром 7 января стороны приступили к торговым переговорам в Пекине.


#доллар #евро #курс #рубль
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