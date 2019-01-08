Рубль заметно укрепился

https://news.ru/storage/news/46c3da5e6b2f5f21021d40729aec9939/c1ebdb27-9aab-4bf8-87cf-ccd00168537a_850.jpg Илья Питалев/РИА Новости

Российский рубль

В ходе торгов на Московской бирже 8 января курс доллара опустился ниже 67 рублей, а курс евро — ниже 77 рублей.

«Укрепление рубля началось на фоне продолжающегося седьмой торговый день подряд роста мировых цен на нефть», — сообщает РБК.

Стоимость барреля Brent на бирже ICE поднялась выше $57.

Ранее News.ru писал, что нефть заметно прибавляет в цене. Сырьё марки Brent подорожало на 3% и доходит в цене до $58,77 за баррель. Аналитики отмечают оптимизм из-за новостей о торговых переговорах США и КНР. Утром 7 января стороны приступили к торговым переговорам в Пекине.