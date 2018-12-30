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Рубль за год подешевел к доллару на 17,5%

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

С начала 2018 года рубль подешевел к доллару на 17,5% - до 69,8175 рубля. Евро, согласно данным Московской биржи, стал дороже к рублю на 6,8% и составил 79,99 рубля.

Нефть марки Brent за 12 месяцев подешевела на 21,6% - до 53,03 доллара.

Официальный курс доллара с 30 декабря, согласно данным Банка России, уменьшился на 5,12 копейки, до 69,4706 рубля (69,5218 рубля на 29 декабря). Курс евро снизился на 19,76 копейки, составив 79,4605 рубля (79,6581 рубля на 29 декабря).

В конце ноября заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что российская экономика стремительно дедолларизируется на фоне санкций, а национальная валюта крепка как никогда.

Ранее News.ru писал о том, что министр финансов Антон Силуанов не видит оснований опасаться нестабильности российской национальной валюты в следующем году. По его словам, в 2019 году исчезнут оказывающие негативное влияние факторы.


#рубль #валюта
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