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Рубль укрепляется на корректирующейся нефти

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Торговая сессия 21 декабря демонстрирует разнонаправленное движение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:08 мск доллар снизился на 13,5 копейки, подешевев по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 68,1575 рубля, а европейская валюта потеряла 24,5 копейки и равнялась 78,085 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:23 мск снизился на 0,23%, до 2347,45 пункта, индекс РТС вырос на 0,34%, составив 1087,18 пункта.


#нефть #доллар #евро #рубль #фондовыерынки
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