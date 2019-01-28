Курс рубля растёт к доллару и евро

https://news.ru/storage/news/1e437ff1a449fb6ee854e1f196c130e5/13e0785b-d1e3-4051-8520-27ea6080339e_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Торговая сессия 28 января демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:22 мск доллар подешевел на 8,25 копейки, уменьшившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 65,9175 рубля, а европейская валюта стала дешевле на 10,5 копейки и равнялась 75,215 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:37 мск вырос на 0,03%, до 2499,04 пункта, индекс РТС увеличился на 0,2%, составив 1194,46 пункта.