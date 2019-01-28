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Курс рубля растёт к доллару и евро

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Торговая сессия 28 января демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:22 мск доллар подешевел на 8,25 копейки, уменьшившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 65,9175 рубля, а европейская валюта стала дешевле на 10,5 копейки и равнялась 75,215 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:37 мск вырос на 0,03%, до 2499,04 пункта, индекс РТС увеличился на 0,2%, составив 1194,46 пункта.


#доллар #евро #рубль #торги #мосбиржа
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