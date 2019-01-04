Рубль укрепился по отношению к доллару и евро

https://news.ru/storage/news/b594270a5f13bf495382006190679dfe/db25a668-7e46-4daa-87f0-cee5cd1aa4c7_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Официальный курс доллара после старта торгов на Московской Бирже снизился по сравнению с закрытием на четыре копейки.

Стоимость одного доллара составила 68,6 рубля, сообщает сайт Московской Биржи. Евро с начала дня потерял 18 копеек и остановился на отметке в 78,07 рубля.

Индекс МосБиржи (ранее — индекс ММВБ) показал рост по сравнению с предыдущей сессией на 0,44% и составил 2386,04 пункта. Индекс РТС вырос на 0,94% и достиг показателя в 1096,87 пункта.

Ранее News.ru сообщал об итогах торгов в 2018 году. Рубль подешевел к доллару на 17,5%. Евро стал дороже к рублю на 6,8%. Нефть марки Brent за 12 месяцев снизилась в цене на 21,6%, до 53,03 доллара.