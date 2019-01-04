Рубль укрепился по отношению к доллару и евро

Официальный курс доллара после старта торгов на Московской Бирже снизился по сравнению с закрытием на четыре копейки.
Стоимость одного доллара составила 68,6 рубля, сообщает сайт Московской Биржи. Евро с начала дня потерял 18 копеек и остановился на отметке в 78,07 рубля.
Индекс МосБиржи (ранее — индекс ММВБ) показал рост по сравнению с предыдущей сессией на 0,44% и составил 2386,04 пункта. Индекс РТС вырос на 0,94% и достиг показателя в 1096,87 пункта.
Ранее News.ru сообщал об итогах торгов в 2018 году. Рубль подешевел к доллару на 17,5%. Евро стал дороже к рублю на 6,8%. Нефть марки Brent за 12 месяцев снизилась в цене на 21,6%, до 53,03 доллара.