Курс рубля повысился по отношению к доллару и евро в начале торгов 6 августа на фоне дорожающей нефти.
Согласно данным Московской Биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10:17 мск снизился на 37 копеек — до 65,17 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 73,01 рубля.
Как писал News.ru, котировки нефти пошли вверх после обвала 5 августа, вызванного опасениями, что США введут новые пошлины на китайский импорт, а Китай примет ответные меры. К 8:24 мск октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торговались в Лондоне по $60,4, что на $0,59 выше уровня закрытия 5 августа. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на электронной сессии в Нью-Йорке подорожали на $0,57, до $55,26 за баррель.