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Необоснованность введения запрета на продажу крепкого алкоголя до 21 года доказали в Минэкономразвития. За введение этого ограничения выступает Минздрав.

Так, в МЭР считают, что это может привести к увеличению уровня нелегальных продаж и увеличению теневого рынка, а также спровоцировать рост потребления суррогата молодёжью. В министерстве, как сообщает RNS, также...