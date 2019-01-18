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Рубль стабилен на фоне начала покупок валюты ЦБ

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Российская валюта сохраняет стабильность на фоне начала покупок валюты Центробанком в рамках бюджетного правила. Об этом рассказал эксперт «Международного Финансового Центра» Владимир Рожанковский.

По состоянию на 15:28 мск российская валюта укрепилась к доллару на 1,5 копейки, её курс составил 66,335/$. Рублю на текущий момент удивительно успешно удаётся противостоять психологическому давлению со стороны скупки валюты ЦБ, которая была возобновлена согласно бюджетному правилу 15 января, отмечает эксперт.

Укрепление происходит в преддверии публикации сальдо счёта текущих операций в еврозоне и данных по промышленному производству в США. Нефтяные котировки демонстрируют умеренный рост, отыгрывая опубликованные в среду данные Минэнерго США о сокращении запасов в стране на 2,7 млн баррелей, отмечает эксперт.

По мнению Рожанковского, технически рубль слишком быстро укрепился, полностью дисконтировав страхи по приходу на валютные торги ЦБ, ежедневные рублёвые интервенции которого превышают 15 млрд рублей. Верхняя граница сформировавшегося после январских праздников канала — отметка 67,20 — с высокой вероятностью станет для отечественной валюты на следующей неделе новым уровнем притяжения, считает он.


#ЦБ #рубль #валюта #бюджетноеправило
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