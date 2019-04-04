Ушедший год оказался непростым для российской национальной валюты. Курс постоянно скакал, колеблясь в диапазоне от 58 до 68 рублей за доллар и от 69 до 79 — за евро. При этом нефтяные котировки большую часть года уверенно росли — с $64 до $80 за баррель, и лишь с середины октября скатились назад, к $60. В 2019-м рубль ожидает немало весьма сложных и болезненных испытаний, убеждены опрошенные News.ru эксперты. По их словам, поскольку все текущие риски, включая санкции Запада, сохранятся, рубль продолжит своё скачкообразное движение по «американским горкам».

Согласно базовому сценарию, подготовленному Bank of America Merrill Lynch, российская валюта укрепится до 62 рублей на конец 2019 года. А Минэкономразвития РФ утверждает, что доллар будет стоить в пределах 66 рублей. Ранее Минфин РФ спрогнозировал курс рубля по отношению к доллару до 2035 года, предположив, что он будет ослабевать. Согласно документу, который финансовое ведомство внесло в Госдуму, в период с 2021 по 2025 год курс отечественной валюты составит 66,4 рубля за доллар, в 2026–2030 годах — 71,1 рубля, а к 2035 году — ослабнет до 73,9 рубля.

Ясности по санкциям нет

«Пока дать определенные прогнозы относительно перспектив рубля достаточно сложно. Не до конца понятно, что будет с санкциями. Новые ограничения США и ЕС пока вводить не собираются, но они продлили принятые в 2014 году меры. Других предпосылок к падению рубля в данный момент не вижу», — говорит советник председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов.

К тому же, по его словам, есть вероятность, что рубль укрепится на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ, а также ввиду приближения налогового периода. Самой серьёзной угрозой для стабильности отечественной валюты аналитик считает не цены на нефть и не торговые войны, а именно санкции, ясности по которым нет.

Влияние ОФЗ

«На мой взгляд, в большей степени динамика рубля в 2019 году будет определяться динамикой доллара, объёмом ликвидности в мировой финансовой системе и склонностью к риску со стороны крупных инвесторов», — отмечает ведущий аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.

Риски на 2019 год для российской валюты, по его мнению, высоки. Главным фактором будет выступать настрой Федеральной резервной системы США и её дальнейшие шаги по нормализации денежно-кредитной политики. Если сокращение баланса (изъятие ликвидности) продолжится в прежнем темпе, то, чтобы компенсировать эту ликвидность и снижение количества долларов в обращении, все страны на своих фондовых площадках будут избавляться от активов любых классов. Основной канал влияния этой угрозы на российский рынок — облигации федерального займа (ОФЗ).

По оценкам Минфина, продолжает Кятов, 25% всех ОФЗ принадлежит нерезидентам. То есть это тот капитал, который в любой момент может уйти с рынка. Скорее всего, во второй половине 2019 года все развивающиеся рынки испытают ещё одну волну стресса из-за бегства капитала. А покидающий страну в больших объемах капитал всегда провоцирует падение курса национальной валюты.

Цена на углеводороды и геополитика

media.gazprom-neft.ru

«Ещё один фактор риска — снижение нефтяных цен. С большей долей вероятности оно продолжится в 2019 году, и марка Brent будет в среднем стоить около 40 долларов за баррель. Недостаток долларовой ликвидности также будет влиять на эти котировки, являющиеся чисто спекулятивным инструментом. А само по себе естественное укрепление доллара из-за роста процентных ставок на межбанковском рынке будет еще сильнее давить на нефтяные цены. Поэтому ожидания негативные: курс рубля может достичь диапазона 72−74 за доллар, а при его пробитии протестировать отметку 83», — рассуждает Альберт Кятов.

Вице-президент сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов основными рисками для отечественной валюты считает геополитическую нестабильность, цены на углеводороды, а также монетарную политику России и ведущих мировых игроков, прежде всего — США. По его словам, в какой-то мере на динамике курса рубля могут отразиться усилия, предпринимаемые Россией по дедолларизации национальной экономики и расчётов с внешнеторговыми партнерами, но это обстоятельство в 2019 году не будет играть значительной роли. Из других внутренних факторов эксперт выделяет решения Центробанка по ключевой ставке и по покупкам иностранной валюты. Потенциал таких мер ограничен, на состояние рубля будут влиять, прежде всего, геополитические факторы и нефтяные котировки.

«С одной стороны, в последнее время рубль частично игнорирует негативные внешние сигналы, которые серьёзно отражаются на валютах развивающихся рынков. С другой, нельзя исключать, что возникнут внешнеполитические риски, способные значительно повысить волатильность курса рубля. При этом я не считаю, что в 2019 году реализуется самый мрачный сценарий, с резким ослаблением нашей национальной валюты, поскольку негативные ожидания во многом уже отражены в текущем курсе рубля», — рассуждает Баймуратов.

Стрессовый сценарий

Руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов считает открытым и дискуссионным вопрос, по какому курсу рубль будет торговаться в валютной секции Московской Биржи в следующем году.

«Лично я жду в начале 2019 года его падения и нового антирекорда на уровнях в пределах от 70,8 рубля к доллару США до отметки в 74,40. При негативном сценарии, который пока никто не отменил, это будет 78,82 рубля. Есть ещё пара цифр в ориентирах при стрессовом варианте, и располагаются они на уровне в 85,95 рубля за доллар и выше. Надеюсь, до такого не дойдёт, хотя в текущих условиях чем чёрт не шутит», — говорит Блинов.

В то же время, полагает он, у рубля достаточно в активе стимулов к росту до отметок ниже 60,05 и даже 53,59 рубля за один американский доллар. Но для этого необходимо отменить и все существующие санкции в отношении РФ, и российские контрсанкции. Что пока неосуществимо в силу определённых условий.

«Я остаюсь в рядах тех информированных оптимистов, которых часто называют пессимистами. Всё будет зависеть от геополитической напряжённости в мире и протекающих в нём процессов. Наша страна не имеет таких темпов роста ВВП как в Китае, и даже не смотря на тот факт, что в последнее время по причине внешнеторговой и валютной войны с США экономическая активность в КНР замедляется, угрожая глобальной экономике, нам до таких показателей очень далеко. Внутрироссийская экономическая ситуация тоже будет сказываться на курсе рубля», — отмечает аналитик.

Послание из 2018 года

Сергей Булкин/News.ru

По оценкам ведущего аналитика ГК TeleTrade Марка Гойхмана, основные риски для будущего курса рубля закладывались в 2018 году. Главный из них — возможность принятия «адских» санкций Конгрессом США. Речь идёт, во-первых, о запрете иностранным инвесторам покупать российские ОФЗ, во-вторых, о запрете на операции по долларовым корсчетам ведущих российских банков в США. Вопрос будет рассматриваться американскими законодателями ориентировочно в феврале-марте. В случае утверждения санкций рублю будет нанесён мощный удар, способный отправить курс к отметке в 72−75 рублей за доллар. Но поскольку это навредит самим США, велика вероятность, что в данном виде санкции не примут, и тогда курс вряд ли поднимется выше 69−70.

«Ещё одна потенциальная опасность — снижение нефтяных котировок. Но из-за декабрьского соглашения стран ОПЕК+ о сокращении добычи в 2019 году нефть вряд ли опустится в цене ниже $55 за баррель, а скорее вырастет к $65−68», — предполагает Гойхман.

По его мнению, нельзя сбрасывать со счетов факторы торговых войн, а также вероятного давления на развивающиеся рынки, включая российский. Но и здесь у России есть «противоядие» в виде больших валютных поступлений от экспорта и профицитного бюджета. К внутренним угрозам для рубля эксперт отнёс ускорение инфляции в связи с ростом налогов и возобновление покупок валюты Минфином на рынке с января 2019 года. Но и такие риски, по словам Гойхмана, во многом могут быть нивелированы — ставками ЦБ и политикой Минфина. Исходя из совокупности приведённых факторов, наиболее вероятно сохранение курса рубля в следующем году в основном в диапазоне 64−69 рублей за доллар.

«Ключевые риски в 2019 году для рубля не изменятся, — согласен ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Прежде всего, это санкционное давление со стороны США. Самый негативный сценарий — это запрет расчётов в долларах российским банкам с госучастием, а также запрет на инвестирование в госдолг РФ американским компаниям».

Нефть как фактор поддержки

Наиболее серьёзным внутренним риском для рубля эксперт считает выкуп валюты Центробанком в пользу Минфина в рамках бюджетного правила. Наконец, ФРС США, повышая ставки, автоматически воздействует на рыночные ставки в мире и, в частности, в России.

«Напротив, поддержку рублю в 2019 году может оказать нефть, которая, вероятно, будет восстанавливаться в цене на фоне пролонгации ограничений, достигнутых в рамках ОПЕК+», — предположил Капустянский.

С точки зрения техники валютная пара доллар/рубль в начале 2019 года имеет потенциал уйти сначала ниже 65,40, далее, в случае пробоя — к сильному уровню поддержки 64,70. Пока, по мнению эксперта, это предел при текущих фундаментальных факторах.