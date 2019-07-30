Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Курс доллара и евро по отношению к рублю на бирже вырос, несмотря на рост цены на нефть. В течение дня европейская валюта дорожала до 71,03 рубля, что является рекордным падением оценки российских денег с 15 июля.

Американская и европейская валюты на 18.45 подорожали на 23 копейки: доллар до 63,66 рубля, а евро — до 70,95 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее News.ru писал, что Банк России установил на 31 июля текущего года курс доллара 63,3791 рубля, что на 14,19 копейки ниже предыдущего показателя. Евро потерял 4,37 копейки и «похудел» до 70,5980 рубля.

 

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