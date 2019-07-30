https://static.news.ru/photo/7301fc20-b2e9-11e9-b21f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Курс доллара и евро по отношению к рублю на бирже вырос, несмотря на рост цены на нефть. В течение дня европейская валюта дорожала до 71,03 рубля, что является рекордным падением оценки российских денег с 15 июля.

Американская и европейская валюты на 18.45 подорожали на 23 копейки: доллар до 63,66 рубля, а евро — до 70,95 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи .

Ранее News.ru писал, что Банк России установил на 31 июля текущего года курс доллара 63,3791 рубля, что на 14,19 копейки ниже предыдущего показателя. Евро потерял 4,37 копейки и «похудел» до 70,5980 рубля.