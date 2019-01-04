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Рубль растёт вместе с нефтью

Сергей Киселев/АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]

Российская валюта укрепляется по отношению к евро и доллару. Котировки обеих иностранных валют на Московской Бирже приближаются к минимуму с 20−21 декабря.

Один доллар США оценивается в 67,9375 рубля по состоянию на 15:00 мск. Это на 70,25 копейки меньше, чем уровень закрытия прошлых торов, сообщает «Интерфакс». Та же динамика наблюдается и у евро. Он подешевел по отношению к рублю на 70,75 копейки, до 77,545 рубля за единицу.

Банк России не менял курсы иностранных валют с 30 декабря. Регулятор установил цену доллара в 69,4706 рубля, а евро — в 79,4605 рубля.

В первую очередь такая динамика связана с ростом цен на нефть, считают аналитики «Интерфакс-ЦЭА». Также с начала года заметна активизация спроса инвесторов на рисковые активы.

Ранее News.ru писал, что сообщения о сильном снижении добычи в странах — членах ОПЕК за два года привели к росту нефтяных котировок. Однако полезное ископаемое марки WTI продолжило падать в цене из-за плохого роста экономики Китая и проблем в перерабатывающей промышленности Соединённых Штатов.


#доллар #евро #курс #биржа #рубль
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