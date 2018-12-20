Рубль укрепляется к доллару и снижается к евро

https://news.ru/storage/news/043bc958fe3bde3980791c0c41b620bb/c707eb55-13a2-47b3-b680-6d3eb526f22e_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Торговая сессия 20 декабря демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и снижается к евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:16 мск доллар снизился на 16 копеек, подешевев по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 67,3 рубля, а европейская валюта подорожала на 1,5 копейки и равнялась 76,815 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:31 мск снизился на 1,38%, до 2326,09 пункта, индекс РТС потерял 0,99%, составив 1088,77 пункта.