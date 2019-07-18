https://static.news.ru/photo/bda5d6b0-a962-11e9-a56e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководитель торгового деска ИК «Инстант Инвест» Роман Жаткин рассказал порталу News.ru об основных факторах, оказывающих влияние на мировой рынок и на курс рубля. Он отметил, что российская валюта остаётся достаточно крепкой, однако наблюдается слабый спрос на облигации федерального займа (ОФЗ).

Курс доллара остаётся ниже 63 рублей, а вот евро пытается немного восстановиться после падения и торгуется на уровне 70,6–70,7 рубля. Нефть, по словам эксперта, растёт на фоне задержания Ираном нефтяного танкера. Сейчас цена марки Brent находится на уровне $64,1 за баррель.

В целом, отмечает Жаткин, на мировых рынках преобладает неопределённость после сообщений президента США Дональда Трампа о том, что торговые переговоры с Китаем могут затянуться.

Индекс РТС снова обновил минимум июля, но застрял на уровне 1350 пунктов и пытается нащупать линию поддержки. Индекс МосБиржи достиг отметки 2700 пунктов и также делает попытки закрепиться на этих уровнях, — сообщил финансист.

Кроме того, влияние на мировые рынки оказал тот факт, что сеть Netflix не оправдала ожиданий инвесторов. Рост подписки аккаунтов замедлился в два раза за три месяца, а раздвоенная прибыль на акцию снизилась на 29,4% в годовом масштабе.

Также важным фактором является исключение Турции из цепочки производства американских истребителей F-35 в связи с покупкой у России ПВО С-400.

Ранее News.ru писал, что официальный курс евро на 19 июля увеличился на 0,515 рубля, составив 70,6068 рубля. Одновременно снизилась цена на доллар. Американская валюта оценивается в 62,8286 рубля, что на 0,1165 рубля меньше показателя на 18 июля, следует из данных Центробанка.