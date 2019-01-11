Рубль остаётся самой недооценённой валютой мира

https://news.ru/storage/news/84e0f6a023b269b9234da5c18fc2df1d/3ac10d7d-c76b-4650-91c3-319789f93b9d_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Рубль остаётся самой недооценённой валютой в мире. Его стоимость ниже справедливого курса на 70%.

Об этом свидетельствуют актуальные данные «индекса бигмака», который составляет журнал The Economist с 1986 года. В основу подсчётов по этой формуле положено то, что ингредиенты традиционного гамбургера сети McDonald’s одинаковы для всех стран, где присутствуют рестораны сети. Таким образом, в соответствии с теорией о паритете покупательной способности, сравнив стоимость бигмака в различных странах, можно выявить недооценённость той или иной валюты.

Согласно подсчётам издания, российский рубль продолжает оставаться самой недооценённой валютой мира — по сравнению с долларом США он недооценён на 70,4%. Стоимость бигмака в РФ составляет 110,17 рубля ($1,65), а в США — $5,58 (373 рубля). Разница актуальной стоимости достигает 70,4%, в то время как предполагаемая разница валютных курсов — 19,74%. В январе 2018 года российская валюта была недооценена на 57%.

В исследовании журнала говорится, что практически все мировые валюты недооценены по отношению к доллару США, исключение составляют лишь швейцарский франк, норвежская и шведская кроны.

Как ранее писал News.ru, инфляция в России в 2018-м повышалась быстрее, чем ожидалось. Росстат ухудшил свои оценки скорости роста цен за прошлый год — до 4,3% вместо 4,2%.