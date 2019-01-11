Рубль пересчитали по Биг Маку

https://news.ru/storage/news/efa8ebbc98a2d97f64fda5d58637ea41/637ebbf8-cae0-42dc-b060-86740c9e8783_850.jpg Илья Питалёв/РИА Новости

Российская валюта оказалась самой недооценённой во всем мире

Рубль назван самой недооценённой валютой в мире. Согласно свежему «индексу Биг Мака», который The Economist высчитывает с 1986 года, российская денежная единица недооценена на 70,4% по сравнению с долларом США. Предпоследнее место в этом рейтинге — у украинской гривны с показателем в 65%. Опрошенные News.ru эксперты призывают относиться к исследованию британского издания с осторожностью.

«Индекс Биг Мака» базируется на теории о паритете покупательной способности. Согласно ей, обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах. Таким образом, разница в стоимости Биг Мака призвана демонстрировать недооценённость той или иной валюты.

Год назад было 57%

Практически все мировые валюты остаются недооценёнными по сравнению с долларом США, кроме швейцарского франка, норвежской и шведской крон, отмечает The Economist. По оценкам издания, швейцарский франк является самой переоцененной мировой валютой (на 18,7%), поскольку в этой стране Биг Мак стоит 6,5 франка ($6,7). В России за Биг Мак просят 110,17 рубля ($1,65), тогда как в США — $5,58 (373 рубля). Таким образом, разница актуальной стоимости гамбургера в РФ и Америке составляет 70,4%, тогда как предполагаемая разница валютных курсов равна 19,74%. Год назад, в январе 2018 года рубль был недооценен на 57%.

«Если мы ссылаемся на „индекс Биг-Мака“, надо понимать, что покупательская способность населения США и России резко отличается. В таком формате говорить о недооцененности рубля не представляется возможным», — отмечает трейдер-аналитик компании «ФинИст» Александр Ершов.

По его словам, рассуждая на эту непростую тему, необходимо учитывать массу иных факторов. Например, то обстоятельство, что 15 января ЦБ возобновляет покупки американской валюты, чреватые незначительным ослаблением рубля. Кроме того, остаётся подвешенным вопрос санкций со стороны США и ЕС. Ершов напоминает также, что Россия является страной-экспортером энергоресурсов, соответственно, слабый курс рубля государству выгоден.

«Ситуацию с нашей валютой во многом прояснит аукцион Минфина по размещению ОФЗ в первом квартале 2019 года. Если он себя оправдает, то, возможно, курс доллара спустится в диапазон 63−65 рублей. Но любая напряжённость в экономике и внешней политике будет приводить к оттоку капитала из страны», — рассуждает собеседник News.ru.

По мнению Ершова, чтобы избежать негативных последствий укрепления доллара, россияне должны диверсифицировать свои средства по нескольким валютам. Именно так поступает сегодня Центробанк. Нынешний курс рубля по отношению к «американцу» эксперт считает нормальным, хотя и ожидает его дальнейшего снижения в течение года.

«Суммируя всё вышесказанное, не могу сказать, что рубль недооценён», — резюмирует Александр Ершов.

Влияние санкций

Руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов напоминает о таком грозном факторе, как антироссийские санкции, ведущие, по его словам, к существенному замедлению темпов роста экономики РФ.

«Если из нашей жизни исключить санкции, то лично меня абсолютно не удивит курс американского доллара по отношению к рублю где-то на уровне или, вернее, в диапазоне 39−48 рублей за один доллар. А так, действительно, в последние несколько лет именно по „индексу Биг Мака“ наша валюта остаётся крайне недооценённой», — говорит Блинов.

Это Биг Мак переоценён

Главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов полагает, что в нынешней дискуссии нужно сместить акценты: это не рубль недооценен, а Биг Мак в США сильно переоценён. Курс валюты формируется на основании ряда факторов, отмечает он. Во-первых, определяющую роль в курсообразовании играет сальдо платежного баланса. Во-вторых, особое значение имеет монетарная политика Центробанка, уровень и динамика процентных ставок.

«С учётом этих параметров рубль выглядит немного недооценённым к доллару. Однако нельзя забывать и об операциях ЦБ по покупке валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, которые искусственно удешевляют рубль. В общем, просто, исходя из стоимости мяса и хлеба, нельзя определённо судить о курсе валюты», — поясняет Богданов.

Говорить, что «индекс Биг Мака» точно отражает покупательную способность определённой валюты, не приходится, согласен ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. В то же время, российский рубль сегодня действительно недооценён — в основном из-за высоких рисков, которые отпугивают инвесторов.