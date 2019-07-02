https://static.news.ru/photo/792d8334-9cbf-11e9-9103-fa163e074e61_1024.jpg Санкт-Петербург Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Центр маркетинговых компетенций будет создан в стране для продвижения туристических возможностей России. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Мы совместно с Минэкономразвития планируем уже в этом году создавать центр маркетинговых компетенций, — цитирует Догузову ТАСС .

Глава ведомства отметила, что по организационно-правовой форме это, скорее всего, будет автономной некоммерческой организацией.

Как показывает практика, это достаточно гибкий механизм для принятия быстрых решений. А маркетинг — это как раз сфера, требующая быстрых решений, — добавила Догузова.

По её словам, Ростуризм изучил опыт работы подобных маркетинговых центров в других странах и намерен «сверять их» с отечественными реалиями. В настоящее время ведомство анализирует возможности российских субъектов с точки зрения возможности принимать туристов.

Как писал News.ru, в мае Зарина Догузова заявила, что её ведомство намеревается повысить долю туризма в ВВП РФ до 4,8% к 2025 году. К тому времени Россия должна войти в топ-12 самых популярных направлений.