Центр маркетинговых компетенций будет создан в стране для продвижения туристических возможностей России. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Мы совместно с Минэкономразвития планируем уже в этом году создавать центр маркетинговых компетенций, — цитирует Догузову ТАСС.
Глава ведомства отметила, что по организационно-правовой форме это, скорее всего, будет автономной некоммерческой организацией.
Как показывает практика, это достаточно гибкий механизм для принятия быстрых решений. А маркетинг — это как раз сфера, требующая быстрых решений, — добавила Догузова.
По её словам, Ростуризм изучил опыт работы подобных маркетинговых центров в других странах и намерен «сверять их» с отечественными реалиями. В настоящее время ведомство анализирует возможности российских субъектов с точки зрения возможности принимать туристов.