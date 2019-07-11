https://static.news.ru/photo/3e099aca-a3c4-11e9-aa8f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: druzhba.transneft.ru

Ростехнадзор при проверках из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» обнаружил около 250 нарушений.

На опасных производственных объектах проверенных предприятий Ростехнадзор нашёл порядка 250 нарушений требований промышленной безопасности, но на то событие, которое произошло, они никак не влияют, — заявил глава ведомства Алексей Алешин «Коммерсанту».

По его словам, были даны рекомендации по проведению дополнительного технического диагностирования на узлах учёта нефти для того, чтобы понять, насколько они пострадали от попавших в систему хлоридов.

Трубопровод «Дружба» служит для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района, его северный участок проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии. 19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое превышает допустимые значения. 25 апреля Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья.

Как ранее писал News.ru, ЛУКОЙЛ восстановил поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в полном объёме. Об этом заявил первый вице-президент компании Вадим Воробьёв.