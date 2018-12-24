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Ростех планирует сохранить свои акции в «Аэрофлоте»

vk.com/my_aeroflot

экономика [ версия для печати ]

Проекты SSJ-100 и МС-21 вынуждают руководство Ростеха не продавать свою часть акций «Аэрофлота».

Решение о продаже 3,5% акций авиакомпании, принадлежащих Ростеху, еще не принято. Акции упали в цене, поэтому сейчас продавать их не выгодно, передаёт ТАСС.

«Пока на этот счет у нас нет дальнейшего решения, мы ежегодно получаем дивиденды. И есть необходимость сохранить участие в "Аэрофлоте" для проектов SSJ-100 и МС-21», — заявил замглавы Ростеха Дмитрий Леликов.

Ранее News.ru писал о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение «Аэрофлоту» о том, что авиакомпания должна повысить прозрачность алгоритмов ценообразования на внутренних рейсах.


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