https://static.news.ru/photo/57330c1a-ac7b-11e9-b5c2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Министерство сельского хозяйства и Ростех намеренны к концу 2019 года запустить маркировку молочной продукции.

К концу года мы завершим работу по маркировке молочной продукции, — рассказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его мнению, это необходимо из-за большого количества некачественной продукции, от которой необходимо избавится, передаёт ТАСС .

Ранее в Россельхознадзоре заявили, что цены на молочные продукты в связи с внедрением новой системы не возрастут, также не должно быть перебоев с поставками.

Как писал News.ru, 15 июня в России начался эксперимент с маркировкой некоторых видов молочной продукции. Согласно постановлению правительства, мероприятие продлится до 29 февраля.