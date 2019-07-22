Министерство сельского хозяйства и Ростех намеренны к концу 2019 года запустить маркировку молочной продукции.
К концу года мы завершим работу по маркировке молочной продукции, — рассказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его мнению, это необходимо из-за большого количества некачественной продукции, от которой необходимо избавится, передаёт
Ранее в Россельхознадзоре заявили, что цены на молочные продукты в связи с внедрением новой системы не возрастут, также не должно быть перебоев с поставками.
Как писал News.ru, 15 июня в России начался эксперимент с маркировкой некоторых видов молочной продукции. Согласно постановлению правительства, мероприятие продлится до 29 февраля.