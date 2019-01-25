Рост ВВП России ускорился до 2,2%

https://news.ru/storage/news/f6697774a6b8f400af067d90b3a74328/c8724547-aadb-428a-9b4d-e1bad5b37490_850.jpg Ведяшкин Сергей/АГН"Москва"

Минэкономразвития сообщает об ускорении роста ВВП России в IV квартале 2018 года до 2,2% в годовом выражении по сравнению с 1,5% в III квартале. Такие данные ведомство публикует в обзоре «Картина деловой активности».

В целом за 2018 год российская экономика выросла на 2%, указывают в министерстве. Ключевой вклад в ускорение динамики показателя внесло строительство — 0,3 процентного пункта (п.п.).

Минэкономразвития также пересмотрело динамику роста ВВП в январе — ноябре 2018 года на 0,1−0,4 п.п. с учётом новых данных Росстата по строительству. Так, оценка за I квартал была повышена с 1,3% до 1,8%, за II квартал — с 1,9% до 2,2%. Оценка роста за III квартал сохранилась на уровне 1,5%. При этом была повышена за октябрь с 2,8% до 2,9%.

Ранее News.ru писал о том, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста экономики России на текущий и следующий годы. Согласно оценке организации, подъём в 2019 году составит 1,6%, а в 2020 году — 1,7% соответственно. В МВФ полагают, что на российской экономике скажутся более низкие цены на нефть. Согласно обновлённому прогнозу МВФ, цена на нефть составит $58,95 за баррель в 2019 году и $58,74 за баррель в 2020 году против $69 и $66, опубликованных в прошлом докладе организации.

По оценке экспертов, в целом мировые рынки рассчитывают, что нефтяные котировки останутся вблизи текущих отметок на протяжении ближайших четырёх-пяти лет.