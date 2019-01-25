USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,299 $   Brent61.37 $ Bitcoin3,571.54 $
МОСКВА-15°C20:04
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Рост ВВП России ускорился до 2,2%

Ведяшкин Сергей/АГН"Москва"

экономика [ версия для печати ]

Минэкономразвития сообщает об ускорении роста ВВП России в IV квартале 2018 года до 2,2% в годовом выражении по сравнению с 1,5% в III квартале. Такие данные ведомство публикует в обзоре «Картина деловой активности».

В целом за 2018 год российская экономика выросла на 2%, указывают в министерстве. Ключевой вклад в ускорение динамики показателя внесло строительство — 0,3 процентного пункта (п.п.).

Минэкономразвития также пересмотрело динамику роста ВВП в январе — ноябре 2018 года на 0,1−0,4 п.п. с учётом новых данных Росстата по строительству. Так, оценка за I квартал была повышена с 1,3% до 1,8%, за II квартал — с 1,9% до 2,2%. Оценка роста за III квартал сохранилась на уровне 1,5%. При этом была повышена за октябрь с 2,8% до 2,9%.

Ранее News.ru писал о том, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста экономики России на текущий и следующий годы. Согласно оценке организации, подъём в 2019 году составит 1,6%, а в 2020 году — 1,7% соответственно. В МВФ полагают, что на российской экономике скажутся более низкие цены на нефть. Согласно обновлённому прогнозу МВФ, цена на нефть составит $58,95 за баррель в 2019 году и $58,74 за баррель в 2020 году против $69 и $66, опубликованных в прошлом докладе организации.

По оценке экспертов, в целом мировые рынки рассчитывают, что нефтяные котировки останутся вблизи текущих отметок на протяжении ближайших четырёх-пяти лет.


#ВВП
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
экономика 12:54, 22 января 2019
Минфин: профицит бюджета в 2018 году составил 2,7% ВВП
экономика 09:23, 21 января 2019
Нефть растёт на данных о ВВП Китая
экономика 10:06, 17 января 2019
Москва и Петербург «отвоевали» более четверти российского ВВП
Лента новостей
в мире 20:02
ЦИК Украины зарегистрировала Тимошенко кандидатом в президенты
спорт 19:51
Горнолыжник потерял лыжу и пронёсся по трассе на спине
в мире 19:51
Трампу рассказали о кризисе в авиации из-за шатдауна
происшествия 19:47
Чемпионка Олимпиады избила директора спортшколы
спорт 19:40
Глава РФС: мы не можем похвастать победами
Другие новости
экономика 18:10
Козак объяснил отказ менять тарифы на электричество
экономика 18:06
Реальные доходы россиян падают пятый год подряд
экономика 18:04
Топ-5 важных новостей 25 января
News.ru собрал события, которые вы могли упустить
экономика 17:56
Россияне держатся за рабочие места
«Ромир» сообщил о «некоторой стабильности на рынка труда»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top