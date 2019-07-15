https://static.news.ru/photo/6c7b7d8a-a6ce-11e9-bf5d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sun Jianxin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВВП Китая вырос по итогам второго квартала 2019 года на 6,2% в годовом выражении. Такие данные опубликовало государственное статистическое бюро КНР.

Согласно информации ведомства, в январе — июне этого года ВВП страны в годовом выражении увеличился на 45,09 трлн юаней ($6,6 трлн).

Рост китайской экономики во втором квартале замедлился до 6,2%, а по итогам первой половины года оказался минимальным за всю историю наблюдений с марта 1992 года, составив 6,3% в год.

По итогам 2018 года темпы роста китайской экономики оказались на минимальном уровне с 1990 года, составив 6,6%. В то же время общий объём экономики КНР составляет 90,03 трлн юаней (около $13,18 трлн), по этому показателю страна находится на втором месте в мире.

С 14 по 20 июля в Пекине должен состояться китайско-африканский форум по миру и безопасности с участием высокопоставленных военных чинов. Он сигнализирует: интересы Китая в Африке начинают выходить за пределы экономических. Поднебесная — крупнейший инвестор Чёрного континента — уже построила одну военную базу в Джибути и не собирается останавливаться на достигнутом, писал News.ru.