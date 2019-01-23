Рост промпроизводства в РФ в 2018-м оказался хуже прогнозов

https://news.ru/storage/news/0bbfce20bcf58fa16b01ebcaa7aa6ee1/2fa9a1f1-2464-40e8-9d00-746840c7c714_850.jpg Kalashnikov Media/Global Look Press

Рост промпроизводства в России по итогам 2018 года составил 2,9%. Такие данные опубликовало статистическое ведомство.

Как сообщает Росстат, рост промышленного производства в прошлом году несколько ускорился, по итогам 2017 года показатель составлял 2,1%. Однако нынешние 2,9% ниже прогноза Минэкономразвития в 3%.

В декабре промышленное производство замедлило темпы роста до 2% в годовом выражении, в ноябре рост составлял 2,4%. В то же время в месячном выражении рост промпроизводства в декабре составил 7% против снижения на 0,2% месяцем ранее.

В декабре на 6,3% выросло производство в добыче полезных ископаемых. Обеспечение электроэнергией, газом и паром выросло на 4,5%, водоснабжение, водоотведение и ликвидация отходов выросли на 3,8%, а показатели в обрабатывающей сфере остались на прежнем уровне.

Как ранее писал News.ru, Саудовская Аравия собирается инвестировать в нефтехимическую отрасль России миллиарды долларов. Москва ответит Эр-Рияду аналогичными инвестициями.