https://static.news.ru/photo/f2fbaa5c-b82f-11e9-9684-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Банк России обеспокоен ростом необеспеченного потребительского кредитования в 2019 году.
Об этом сообщила директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова. По её словам, темпы роста такого кредитования в 2018 году составили 22%, а в мае текущего года — 25,3%.
Темпы роста необеспеченного потребительского кредитования за 2018 год составили 22,7 процента, существенно опередив и рост номинальных доходов (4,3 процента), и заработных плат (9,9 процента), — рассказала она «Парламентской газете».
Обязательные правила расчёта банками и микрофинансовыми организациями (МФО) предельной долговой нагрузки клиентов, по словам Даниловой, смогут защитить россиян от лишних кредитов.
Ранее News.ru писал о том, что свои потери от санации банков ЦБ России оценил на сумму от 750 млрд до 1,4 трлн рублей.