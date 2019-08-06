https://static.news.ru/photo/f2fbaa5c-b82f-11e9-9684-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банк России обеспокоен ростом необеспеченного потребительского кредитования в 2019 году.

Об этом сообщила директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова. По её словам, темпы роста такого кредитования в 2018 году составили 22%, а в мае текущего года — 25,3%.

Темпы роста необеспеченного потребительского кредитования за 2018 год составили 22,7 процента, существенно опередив и рост номинальных доходов (4,3 процента), и заработных плат (9,9 процента), — рассказала она « Парламентской газете ».

Обязательные правила расчёта банками и микрофинансовыми организациями (МФО) предельной долговой нагрузки клиентов, по словам Даниловой, смогут защитить россиян от лишних кредитов.

Ранее News.ru писал о том, что свои потери от санации банков ЦБ России оценил на сумму от 750 млрд до 1,4 трлн рублей.