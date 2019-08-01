https://static.news.ru/photo/52be53dc-b465-11e9-85b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рост международных резервов России после восьминедельного «подъёма» остановился. Их объём уменьшился $0,4 млрд, или на 0,1%, и по состоянию на 26 июля текущего года составил $519,9 млрд.

Снижение объясняется отрицательной переоценкой, значительно скомпенсированной приобретением зарубежной валюты согласно бюджетным правилам, пишет RNS со ссылкой на данные ЦБ РФ.

До 26 июля международные резервы России росли восемь недель подряд, превысив отметку в $520 млрд впервые с мая 2013 года.

Ранее News.ru сообщал, что Китай снизил долю доллара США в валютных резервах с 79% в 2005 году до 58% в 2014-м.