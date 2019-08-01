Рост международных резервов России после восьминедельного «подъёма» остановился. Их объём уменьшился $0,4 млрд, или на 0,1%, и по состоянию на 26 июля текущего года составил $519,9 млрд.
Снижение объясняется отрицательной переоценкой, значительно скомпенсированной приобретением зарубежной валюты согласно бюджетным правилам, пишет
До 26 июля международные резервы России росли восемь недель подряд, превысив отметку в $520 млрд впервые с мая 2013 года.
Ранее News.ru сообщал, что Китай снизил долю доллара США в валютных резервах с 79% в 2005 году до 58% в 2014-м.