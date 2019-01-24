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Рост индекса «свободных денег» позитивен для экономики

Булкин Сергей/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Рост индекса «свободных денег» может быть взаимосвязан с ростом кредитования физлиц. В целом для экономики это положительный момент, считает заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

По его словам, сбережения граждан пойдут в экономику через различные финансовые инструменты, передаёт издание «Экономика сегодня». Ранее стало известно, что объём «свободных денег» у россиян в 2018 году стал самым большим с момента начала наблюдений. Согласно исследованию, проведённому холдингом «Ромир», по итогам года показатель достиг среднего значения в 24,2 тыс. рублей, что является наиболее высоким показателем за всё время наблюдений с 2008 года. Индекс свободных денег представляет собой разницу между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.

Ордов отмечает, что если вы берёте кредит, то какие-то средства вы аккумулируете в качестве подушки безопасности, которая позволяет быть уверенным в возможности обслуживания кредита.

«Думаю, что в следующем году мы ожидаем рост процентных ставок по кредиту, это даст охлаждение темпов роста кредитования физлиц, тем самым неиспользованные доходы будут поглощены необходимостью обслуживать эти кредиты», — считает эксперт.

Кредиты нужны экономике, они стимулируют производство. Но и сбережения, отметил Ордов, это хорошо, так как они могут являться источником долгосрочных инвестиций.

По прогнозу эксперта, объективный рост расходов в итоге в дальнейшем не даст нового рекордного показателя свободных денег.


#деньги #исследование #кредитование #индекс
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