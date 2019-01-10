Рост добычи «Татнефти» в 2018 году составил 2,1%

https://news.ru/storage/news/43db517a8e9059646a9f2eef85ee5479/b3007d78-ddae-4371-8e84-4a1ca8a4aed2_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Группа компаний «Татнефть» осуществила в 2018 году добычу 29,534 млн тонн нефти. По сравнению с данными 2017 года показатель вырос на 2,1%.

Как сообщает пресс-служба компании, нефтедобыча в декабре 2018 года составила 2,674 млн тонн. ПАО «Татнефть» добыло за 2018 год 29,192 млн тонн нефти, в декабре получено 2,644 млн тонн.

В то же время дочерние компании за пределами Татарстана снизили добычу на 3,1% в годовом выражении, до 342 тыс. тонн нефти, в декабре было получено 29 тыс. тонн.

В нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО» в 2018 году переработали 8,609 млн тонн нефти, из них в декабре — 734 тыс. тонн. Совокупный показатель произведённых предприятием нефтепродуктов составил 9,223 млн тонн. По сравнению с 2017 годом было переработано на 9,7% больше сырья и произведено на 12,5% больше нефтепродуктов.

Как ранее писал News.ru, к 2030 году «Татнефть» собирается нарастить добычу нефти на 33% по отношению к уровню 2017 года. Общий объём добычи должен составить 38,4 млн тонн, следует из проекта обновлённой стратегии компании.