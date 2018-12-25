Росстат заметил дефляцию за рубежом

https://news.ru/storage/news/6fe3e005812d79a0d2f23396dc329783/d27fca43-1038-419d-a47f-2416a6e861df_850.jpg Emrah Oprukcu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ноябре 2018 года в значительном числе зарубежных стран отмечалось снижение потребительских цен. Такие данные содержатся в материалах Росстата.

Как сообщает ведомство, в ноябре цены на Мальте снизились на 2,9%, в Греции, Турции и на Кипре на 1,4–1,6% по сравнению с октябрём. Рост потребительских цен отмечался на Украине (+1,4%), в Армении (+1%) и в Казахстане (+0,9%).

В то же время показатель инфляции с начала года в Турции увеличился на 20,8%, на Украине — на 8,9%, в Белоруссии — на 4,8%.

В России в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,5% (в среднем по ЕС — снизились на 0,1%), с начала текущего года — на 3,4% (в ЕС — возросли на 1,6%), отмечает ведомство.

Как ранее писал News.ru, по итогам 2018 года инфляция в России составит 4−4,1%. Такое заявление сделал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.