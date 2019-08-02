https://static.news.ru/photo/0c952bfc-b581-11e9-9120-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

Правительство дало Росстату поручение о закупке у «Ростелекома» планшетных компьютеров с российской операционной системой для проведения переписи населения.

Сотрудник одной из российских IT-компаний предположил, что цена одного планшета на ОС «Аврора» составит 40-45 тысяч рублей и суммарно речь может идти о сделке на 20-22,5 млрд рублей, пишет « Коммерсант ».

Как писал News.ru ранее, федеральная служба государственной статистики (Росстат) объявила о запуске нового интернет-портала с «дружественным интерфейсом». Теперь искать необходимую информацию будет намного проще, пообещал глава ведомства Павел Малков. Обновление сайта произошло впервые за всю историю его существования.