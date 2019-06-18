https://static.news.ru/photo/7f72e96e-91d9-11e9-89b3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Оптовые цены производителей на бензин в мае 2019 года выросли на 17,5%, в то время как месяцем ранее этот показатель составлял 0,2%. Об этом сообщает Росстат.

Кроме автомобильного бензина, ведомство зафиксировало в обрабатывающих производствах рост цен на другие виды нефтепродуктов.

Так, стабильный газовый конденсат подорожал на 18%, нефтяные газы, не включённые в другие группы, — на 11,8%, сжиженные пропан и бутан — на 8,4%, строительные битумы — на 5,7%, нефтяной кокс — на 5%, дорожные битумы — на 4,5%, кровельные битумы — на 3,7%.

Рост цен на сырую нефть составил в мае 4,5%.

Ранее News.ru сообщал, что Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по поручению правительства проверят информацию о резком подорожании топлива на независимых АЗС в отдельных регионах страны. Речь идёт о Сибири и Дальнем Востоке.

До этого Росстат зафиксировал резкое подорожание бензина в 58 российских субъектах. Рост продолжался 3–9 июня.