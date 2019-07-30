https://static.news.ru/photo/d6afcaf0-b397-11e9-8fa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Росстат зафиксировал дефляцию в 0,1%. Незначительное снижение общего уровня цен произошло впервые с сентября 2017 года, а с начала 2019 года рост цен в России составил 2,7%.

С 23 по 29 июля 2019 года индекс потребительских цен составил 99,9%, с начала июля — 100,2%, с начала года — 102,7%, передаёт РИА Новости .

Цены на сахар-песок за неделю снизились на 1,2%, на подсолнечное масло — на 0,3%, на полукопченые колбасы, сосиски, сардельки, гречневую крупу и маргарин — на 0,2%. Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,9%, в том числе огурцы — на 4%, картофель — на 3,3%, морковь — на 3,2%, лук — на 2,5%.

При этом, томаты подорожали за это же время на 1,7%, пшено — на 0,6%, куриные яйца — на 0,5%, свинина и мясо курицы — на 0,4%, вермишель и мороженая рыба — на 0,3%, мясные консервы, сливочное масло, сметана, жирный творог и рис — на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо стали выше на 0,1%.

Предыдущий раз Росстат фиксировал недельную дефляцию на неделе с 28 августа по 4 сентября 2017 года.

Как писал News.ru, согласно данным Центробанка, наблюдаемая населением России инфляция опустилась в июле 2019 года на 0,3 процентного пункта — до 9,9%. Это снижение отражает динамику фактической инфляции, которую фиксирует Росстат.

При этом, как указывал Росстат, зафиксировал рост бедности в России за первый квартал 2019 года: 20,9 млн граждан получают доход ниже прожиточного минимума.