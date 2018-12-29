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Росстат: в декабре инфляция ускорилась

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

В декабре инфляция составила 0,8%. Такая информация следует из предварительных данных Росстата.

По итогам 2018 года ведомство прогнозирует инфляцию в 4,2%. В декабре инфляция ускорилась, поскольку ноябрьский показатель находился на уровне 0,5%.

Как сообщает Росстат, предварительные прогнозы основываются на так называемой узкой корзине — это еженедельная информация о средних ценах на 64 вида важнейших товаров и услуг. 

К 10 января Росстат подготовит данные на основе информации по 509 видам товаров и услуг. 

Согласно предварительным данным, в декабре продовольственные товары стали дороже на 1,7%, чем месяцем ранее, а с начала года их стоимость выросла на 4,7%. Непродовольственные товары подорожали на 0,2% в месячном и на 4,1% в годовом выражении. Услуги за месяц стали дороже на 0,4%, годовое удорожание составило 3,9%.

Ранее министр финансов Антон Силуанов озвучил предварительные данные Минфина, касающиеся годовой инфляции. По оценке министерства, инфляция в РФ по итогам 2018 года будет на уровне 4−4,1%.


#инфляция #росстат #статистика
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