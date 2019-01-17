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Росстат: топливо в РФ вновь подорожало

Булкин Сергей/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Потребительские цены на автомобильный бензин с 7 по 13 января выросли на 0,2%. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата.

В то же время за отчётный период стоимость дизельного топлива также увеличилась на 0,2%.

Увеличение цен на бензин автомобильный Росстат фиксировал в 49 центрах субъектов РФ. Наибольший рост отмечался в Красноярске — на 1%, в Омске и в Иваново бензин стал дороже на 0,9%, в Новосибирске — на 0,8%.

В семи региональных центрах отмечалось снижение стоимости бензина, наиболее быстрыми темпами он дешевел в Кызыле, снижение цены составило 1,4%. В Петропавловске-Камчатском бензин, по данным Росстата, подешевел на 1,1%.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, а в Санкт-Петербурге, наоборот, снизились на 0,1%, сообщает ведомство.

В столице бензин марки АИ-92 продавали по цене от 40,79 до 43,99 рубля за литр, марки АИ-95 — от 44,59 до 48,69 рубля.


#бензин #росстат #топливо #статистика
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