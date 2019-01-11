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Росстат: среднесуточный рост цен ускорился почти вдвое

Андрей Любимов/АГН "Москва"

экономика [ версия для печати ]

Потребительские цены в РФ с 1 по 9 января выросли на 0,5%. Такие данные содержатся в опубликованных материалах Росстата.

В декабре инфляция возросла на 0,8%. При этом, по данным ведомства, рост потребительских цен в 2018 году достиг 4,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию за отчётный период в среднем составил 3,1%, при этом огурцы подорожали на 8,4%, помидоры — на 6,1%, капуста белокочанная — на 4,6%.

В то же время куриные яйца выросли в цене на 1,7%, пшено — на 1%, а свинина подешевела на 0,1%.

При этом цены на бензин увеличились на 0,3%, а дизельное топливо подорожало на 0,7%, сообщает ведомство.

Рост тарифов на услуги ЖКХ составил ­0,7−1,6%.

При этом, по данным Росстата, среднесуточный рост цен подскочил с начала года почти в два раза — в декабре он составлял 0,027%, а в январе увеличился до 0,051%. При этом по сравнению с январём 2018 года показатель увеличился в пять раз, тогда среднесуточная инфляция составляла всего 0,01%.

Как ранее писал News.ru, в 2018 году рост цен оказался сильнее, чем ожидали в правительстве и ЦБ. 


#цены #инфляция #росстат #статистика
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