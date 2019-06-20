https://static.news.ru/photo/f5719182-9360-11e9-9892-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2019 года, по оценке, составила 48,5 тысячи рублей. По сравнению с тем же периодом 2018 года рост составил 8,1%, сообщили в Росстате.

При этом реальные зарплаты, по предварительной оценке, выросли на 2,8% в годовом выражении. Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития на 2019 год, реальные зарплаты увеличатся на 1,1%, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что резкое снижение зарплат министрам и другим руководителям привело бы к оттоку квалифицированных кадров. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, лучше двигаться в сторону повышения доходов рядовых работников.