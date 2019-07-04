https://static.news.ru/photo/0acb6b58-9e19-11e9-bce0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russia Look/Global Look Press

Реальный размер пенсий в мае 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 0,9%. Средний размер назначаемых пенсий за тот же период вырос на 6%.

В мае 2019 года он составил 14 155 рублей. Об этом говорится в докладе «Социально-экономическое положение России», подготовленном Росстатом .

При этом соотношение среднего размера назначенных пенсий к среднему размеру начисленной зарплаты в мае 2019 года составило 29,2%. Это на 0,2% меньше, чем год назад.

Ранее News.ru сообщал, что самое большое количество работающих пенсионеров живёт в Чукотском автономном округе. Такие данные содержатся в отчёте Росстата. Там работает почти половина (43,2%) граждан, достигших границы трудоспособного возраста, это мужчины и женщины старше 60 и 55 лет соответственно. Далее в тройке лидеров — Ингушетия (41,7%) и Магаданская область (38%).