https://static.news.ru/photo/4a249ffe-a094-11e9-b8c9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Увеличение стоимости на пшено (73,6%) и капусту (72,8%) в прошлом году превзошло средний уровень инфляции в 17 раз. Третье место по росту цен заняло топливо (30,8%) из-за подорожания нефти.

Кроме того, сахар и яйца «прибавили» почти 30% в 2018-м, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Рынок яиц, безусловно, внутренний: практически нет ни импорта, ни экспорта. Любое локальное перепроизводство и недопроизводство может привести к резкому скачку цены, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что значительно подорожали лекарства, а больше всего — валидол (23,6%). А вот снизились цены сильнее всего на гречку, она подешевела на 15,8%. Также эксперты заметили, что «похудели» ценники на помидоры и огурцы (в обоих случаях — 8,2%).

Ранее News.ru сообщал, что Сахалинская область возглавила рейтинг субъектов РФ по числу разводов. Составлением списка занимался Росстат. По данным ведомства, на тысячу человек в регионе приходится 5,1 расторженных браков.