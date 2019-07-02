https://static.news.ru/photo/ed2ea870-9ccf-11e9-b2ce-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Роста объёма российского ВВП в I квартале 2019 года связан преимущественно с увеличением расходов на конечное потребление, говорится в материалах Росстата.

По данным ведомства, такие траты повысились за январь—март на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую оценку Росстат получил, применив метод использования доходов и формирования по источникам доходов.

Одновременно отмечено сокращение валового накопления основного капитала на 2,6% вследствие снижения расходов на приобретение продуктов интеллектуальной собственности и других активов, — добавляет статведомство.

Ранее там оценивали, что ВВП в I квартале этого года увеличился всего на 0,5% в годовом выражении. Такая динамика оказалась ниже ожиданий властей и Центробанка.

На этом фоне последний, как писал News.ru, ухудшил в середине июня свой прогноз по росту экономики России до 1–1,5% с 1,2–1,7%.