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Росстат подсчитал рост цен на бензин в период праздников

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Потребительские цены на автомобильный бензин с 1 по 9 января выросли на 0,5%. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата.

В то же время за отчётный период стоимость дизельного топлива подросла на 1%.

Увеличение цен на бензин автомобильный c 1 по 9 января Росстат фиксировал в 63 центрах субъектов РФ. Наибольший рост отмечался в Нарьян-Маре — на 2,1%, в Анадыре рост составил 1,8%.

В девяти региональных центрах отмечалось снижение стоимости бензина, наиболее быстрыми темпами он дешевел в Кызыле, снижение цены составило 1,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,2% и 0,7% соответственно, сообщает ведомство.

В столице бензин марки АИ-92 продавали по цене от 40,79 до 43,99 рубля за литр, марки АИ-95 — от 44,59 до 48,69 рубля.

Правительство отслеживает ситуацию на рынке топлива, чтобы избежать роста цен. С таким заявлением выступил глава кабинета министров Дмитрий Медведев, писал ранее News.ru.


#бензин #цены #росстат #топливо #статистика
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