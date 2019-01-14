Росстат подсчитал рост цен на бензин в период праздников

https://news.ru/storage/news/a3388305aba1bf47c0630e181742c3e2/d112f74b-a4c8-4727-b930-1a702f6cb2b1_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Потребительские цены на автомобильный бензин с 1 по 9 января выросли на 0,5%. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата.

В то же время за отчётный период стоимость дизельного топлива подросла на 1%.

Увеличение цен на бензин автомобильный c 1 по 9 января Росстат фиксировал в 63 центрах субъектов РФ. Наибольший рост отмечался в Нарьян-Маре — на 2,1%, в Анадыре рост составил 1,8%.

В девяти региональных центрах отмечалось снижение стоимости бензина, наиболее быстрыми темпами он дешевел в Кызыле, снижение цены составило 1,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,2% и 0,7% соответственно, сообщает ведомство.

В столице бензин марки АИ-92 продавали по цене от 40,79 до 43,99 рубля за литр, марки АИ-95 — от 44,59 до 48,69 рубля.

Правительство отслеживает ситуацию на рынке топлива, чтобы избежать роста цен. С таким заявлением выступил глава кабинета министров Дмитрий Медведев, писал ранее News.ru.