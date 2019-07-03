https://static.news.ru/photo/b29b8da6-9d95-11e9-a71e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Потребительские цены за неделю с 25 июня по 1 июля выросли на 0,2%. Такие данные следуют из материалов Росстата.

По данным ведомства, с начала года индекс потребительских цен увеличился на 2,7%. При этом в 2018 году цены в январе—июле выросли на 2,4%.

Рост инфляции ускорился с 0,1% неделей ранее, а три предыдущие недели находился на нулевой отметке.

За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию составило в среднем 1,1%. Так, капуста белокочанная подешевела за отчётный период на 12,2%, огурцы — на 7,2%, помидоры — на 6,9%. В то же время яблоки подорожали на 1,9%, картофель — на 1,3%, морковь — на 0,9%.

Прирост цен на пшено составил 0,5%, ржаной хлеб стал дороже на 0,4%.

При этом сахар-песок подешевел на 0,9%, а яйца куриные потеряли в цене за отчётный период 0,8%.

Цены на бензин выросли на 0,1%, а дизельное топливо в цене не изменилось.

Инфляционные ожидания населения России на ближайший год незначительно выросли в июне 2019-го — до 9,4% с 9,3% в мае, об этом говорится в очередном выпуске комментария Центробанка, писал News.ru.