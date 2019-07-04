Стоимость отдыха на морском побережье Турции и Испании, а также экскурсионные туры в Европу становятся всё недоступнее для россиян. Об этом говорится в отчёте Росстата. Зарубежные путёвки за последние десять лет подорожали почти вдвое и не компенсируются ростом зарплаты.

О каких морях мечтают россияне?

Методика Росстата в отношении туристических стран стандартизирована. В путешествие на восемь дней отправляется один человек. Отдыхающий проживает в двухместном номере в отеле 3-4* и питается по системе «всё включено». В стоимость входит медицинская страховка, трансфер (встреча прибывающего и сопровождение его до гостиницы и обратно). Статисты не учитывают проезд до пункта отправления, расходы на загранпаспорт и визы.

При анализе туров в Турцию и Грецию Росстат включает траты на авиабилет от Москвы или других городов до места пребывания и обратно.

Традиционно Турция выступает наиболее популярным направлением летних путешествий у россиян. В прошлом году страна приняла рекордные 6 млн туристов из РФ, что превзошло значения докризисного 2014 года. Во многом выбор данного туристического направления связан с низкими ценами. Так, за четыре года путёвка в эту страну подорожала всего на 6%, в мае её можно было приобрести за 29,5 тыс. рублей.

Главная статистическая служба РФ исследовала стоимость поездки на отдых в Турцию лишь до 2015 года. В то время она обошлась бы в 27,8 тыс. рублей. Динамику её изменения по критериям, максимально приближенным к методике Росстата, для мая 2019 года News.ru уточнял у отечественных турфирм.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), помимо Турции, особым интересом у россиян сегодня пользуются Греция, Кипр, Тунис, Болгария, Таиланд, Вьетнам, Индия и другие страны. Росстат выяснил, что средняя цена на поездку в Таиланд за три года выросла на 14%, до 53,6 тыс. рублей, в Грецию — на 12%. Путешествие в эту страну в мае составило 53,3 тыс. рублей.

Сергей Бобылев/ТАСС

Отдых в Испании, согласно методике Росстата, представляет собой пребывание на побережье Средиземного моря или на Канарских островах. В стоимость включают билет на самолёт от Москвы или других городов до Малаги, Барселоны, Тенерифе и обратно. Цена турпоездки на Пиренейский полуостров в мае выросла почти в два раза за десять лет, до 58,9 тыс. рублей.

Тур в Китай включает авиабилет от Москвы или Хабаровска до Пекина или Шанхая и обратно, а также трансфер. За последние десять лет стоимость путешествия в эту страну выросла на 65%, сегодня турпакет в КНР в среднем обойдётся в 68,7 тыс. рублей.

Федеральная служба госстатистики проводит отдельные исследования о стоимости автобусных туров. Так, желающим путешествовать по Германии придётся лететь из Москвы или других городов РФ до Франкфурта, Берлина или Мюнхена. В тур включены обзорные экскурсии по отдельным городам и музеям страны. За такой отдых в мае этого года пришлось бы заплатить 62,1 тыс. рублей.

Тур на обзорные экскурсии по отдельным городам и музеям Финляндии длится всего 3–4 дня. В путёвке — билет на скорый фирменный поезд в купе из Москвы или Санкт-Петербурга, а также автобус или паром до Хельсинки и обратно.

Кроме того, Росстат проанализировал цену автобусного тура по Европе. В него входит билет на поезд в купе от Москвы до белорусского Бреста и обратно, а также плата за место в автобусе. За пять лет стоимость такой путёвки выросла почти на 20%, составив в мае этого года 42,1 тыс. рублей.

Социологи дают противоречивую картину. В мае Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил о росте доли россиян, мечтающих отдохнуть за пределами страны. Таковых оказалось 39% против 21% годом ранее. Это связано, в частности, с падением интереса к Крыму (стоимость путёвки на полуостров туроператоры оценивают в 10–11 тыс. рублей). Теперь более привлекательными кажутся Черноморское побережье Кавказа или поездки по стране.

С другой стороны, многие сограждане признаются, что даже эти скромные планы так и остаются мечтой. В июне опрос общественного мнения ФОМ показал, что отпуск в странах дальнего зарубежья в реальности планируют лишь 3% россиян, ещё 2% — в сопредельных странах. 21% опрошенных признались, что проведут отпуск дома, а 8% — на даче. Причём 37% опрошенных указали, что отпуск для них дорогое удовольствие.

В какое место отправит путешествовать россиян их средняя зарплата?

По заявлениям экспертов туристической отрасли, количество заграничных паспортов у россиян не превышает скоромных 10%. А вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин отмечает, что на протяжении многих лет число желающих выезжать из РФ на отдых составляет всего 4–6%. Однако в данный момент за счёт стабильности курса валют выездной организованный туризм показывает рост на 10–15% по сравнению с прошлым годом. При этом эксперт уточняет, что россияне стали экономить на собственном отдыхе.

Global Look Press

В массовом сегменте играет роль фактор экономии. Люди выбирают более простые отели, 3–4 звезды, а не 5, как ранее. Уменьшается продолжительность тура с 14 до 10 дней. До кризиса люди могли путешествовать 2–3 раза в год, а сегодня этот средний показатель уже меньше единицы, — сообщил собеседник.

По словам Горина, внутренний туризм растёт гораздо быстрее выездного. Так, его темпы роста за последние три года составили 15–30%.

Главный фактор, задающий параметры отпуска, — уровень заработной платы. Средняя номинальная начисленная зарплата в целом по экономике РФ за десять лет выросла в 1,7 раза. По данным Росстата, в мае этого года её размер составил 48,5 тыс. рублей.

Вместе с тем, по подсчётам той же Федеральной службы государственной статистики, реальная среднемесячная начисленная зарплата растёт гораздо медленнее номинальной. В январе–мае 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она выросла на 2%. Её средний уровень в РФ упал на 9% в 2015 году и в последние годы фактически лишь стремился к показателям пятилетней давности. Однако в прошлом году наметилась позитивная тенденция, рост составил 8,5%.

Тему заработных плат россиян затронул в недавнем интервью газете The Financial Times и президент России Владимир Путин. Он сообщил, что в РФ падают реальные располагаемые доходы населения, а также замедлились темпы роста реальной зарплаты. Первое глава государства связал с закредитованностью населения, уменьшением доли теневой экономики и повышением НДС с 18% до 20%.

О невысоком уровне реальных доходов россиян свидетельствуют и данные американского аналитического центра The National Bureau of Economic Reserch. Исследователи отмечают, что нынешний достаток половины граждан РФ не превышает показателей времён СССР 1989 года.

Россияне признаются, что в среднем готовы тратить на отдых на 2% меньше, чем в 2018 году, 43,3 тыс. рублей, выяснил майский опрос общественного мнения ВЦИОМ. Причём растёт (+9%) и доля тех, кто заявил, что не планирует отдыхать по причине отсутствия средств на эти цели. Таковых в конце мая было большинство, 53%.

Реальность такова, что сегодня россияне, получающие среднюю заработную плату по РФ, могут позволить себе путешествие на несколько дней в Финляндию, скоромный автобусный тур по Европе или неделю в Турции.